Accident de poids lourd sur l’A28 en Seine-Maritime : circulation coupée vers Rouen

Un camion s’est renversé ce lundi matin sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville–Rouen, à hauteur de La Rue-Saint-Pierre (Seine-Maritime). Le poids lourd, qui ne transportait pas de matières dangereuses, s’est couché en travers des voies, provoquant la fermeture totale de l’axe dans ce sens de circulation.



Le conducteur, un homme de 36 ans, a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital du secteur. Les opérations de relevage du véhicule sont en cours, et les automobilistes sont invités à emprunter les itinéraires de déviation mis en place.