Connectez-vous S'inscrire




Accident de poids lourd sur l’A28 en Seine-Maritime : circulation coupée vers Rouen


Un camion s’est renversé ce lundi matin sur l’A28 à La Rue-Saint-Pierre (Seine-Maritime), entraînant la fermeture de l’autoroute en direction de Rouen. Le conducteur, 36 ans, est légèrement blessé.



Lundi 15 Septembre 2025 - 11:44



Accident de poids lourd sur l’A28 en Seine-Maritime : circulation coupée vers Rouen
Un camion s’est renversé ce lundi matin sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville–Rouen, à hauteur de La Rue-Saint-Pierre (Seine-Maritime). Le poids lourd, qui ne transportait pas de matières dangereuses, s’est couché en travers des voies, provoquant la fermeture totale de l’axe dans ce sens de circulation.

Le conducteur, un homme de 36 ans, a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital du secteur. Les opérations de relevage du véhicule sont en cours, et les automobilistes sont invités à emprunter les itinéraires de déviation mis en place.




Mots clés : accident, faits divers, Seine-Maritime



Accident de poids lourd sur l’A28 en Seine-Maritime : circulation coupée vers Rouen

15/09/2025

Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales

14/09/2025

Travaux de nuit sur l’A154 : fermeture de la jonction depuis l’A13 à Incarville, dans l’Eure

14/09/2025

Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Seine-Maritime : au Havre, un couple condamné pour détention illégale d’un ouistiti

14/09/2025

Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Le Havre : le tribunal judiciaire invite le public à un faux procès pour les Journées du patrimoine

13/09/2025

Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

12/09/2025

Yvelines : le maire de Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025

Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

12/09/2025

Quatre blessés dans un face-à-face entre deux véhicules à Miserey (Eure)

12/09/2025

Une conduite de gaz arrachée à Évreux : huit habitants évacués par précaution

12/09/2025

Accident sur la D6382 : quatre blessés légers près du Havre (Seine-Maritime)

12/09/2025

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025

Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure

11/09/2025

Normandie : trafic ferroviaire interrompu cet après-midi sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Granville

11/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025 -

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025 -

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025 -

Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

08/09/2025 -

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025 -

Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

11/09/2025 -

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025 -

Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

10/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen