Accident de la route à Beaubec-la-Rosière : un blessé grave et cinq blessés légers

Un accident de la circulation impliquant deux voitures s’est produit ce vendredi 1er août vers 18h55 sur la RD35 à hauteur de Beaubec-la-Rosière (Seine-Maritime), au niveau d’une intersection.



Selon les secours, six personnes ont été impliquées dans cette collision. Cinq d’entre elles sont blessées légèrement, tandis qu’une victime a été grièvement blessée et a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers.



Au total, 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’intervention, avec 8 engins de secours. Un poste de commandement a été mis en place sur les lieux de l’accident.



La circulation est totalement interrompue dans les deux sens sur les axes concernés, le temps de l’intervention des secours et de l’évacuation des véhicules accidentés.



Une enquête devra déterminer les circonstances précises de cet accident.