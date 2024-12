Accident avec délit de fuite sur l’A150 près de Rouen : un blessé et d’importantes perturbations

Dans le même temps et le même sens de circulation, les sapeurs-pompiers sont intervenus quelques kilomètres plus loin, pour un véhicule de tourisme en feu. L’incendie a été éteint à l’aide d’une lance.



Les deux interventions ont généré de forts ralentissements qui persistent toujours à cette heure sur plusieurs kilomètres, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).