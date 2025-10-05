A peine reconduit à la Justice, Gérald Darmanin en visite au centre pénitentiaire d'Alençon ce lundi

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin se rend ce lundi 6 octobre dans l’Orne pour une visite officielle du centre pénitentiaire d’Alençon à Condé-sur-Sarthe. Au programme : point sur les dispositifs de sécurisation du site et échanges avec les personnels de l’établissement.