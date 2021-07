A la vue des policiers, il abandonne sa voiture au milieu de la route et s'enfuit à pied

Restait alors à retrouver le conducteur. Pas besoins d'aller bien loin : l'homme en fuite est revenu un peu plus tard pour récupérer sans doute son véhicule. Mais les policiers étant toujours là, il a fait rapidement demi-tour . Cette fois, l'automobiliste a été rattrapé et interpellé. Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans qui conduisait avec un permis frappé d'une annulation judiciaire.



Le trentenaire a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, défaut de permis, d'assurance et de contrôle technique. Le véhicule est parti en fourrière.