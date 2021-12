A Rouen, une septuagénaire se fait voler deux bagues en or par un faux agent des eaux

Confiante, la rouennaise a fait entrer l’inconnu qui a déballé dans la cuisine une fiole contenant selon lui un produit toxique. L’homme a alors conseillé à la dame de mettre ses objets en or dans un sac plastique et de le placer au réfrigérateur afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés par le produit. La septuagénaire a suivi ce conseil. Oui, mais…



Scénario classique : le faux agent des eaux a attendu que cette dernière quitte la pièce pour s’emparer du sachet contenant les deux bagues de valeur et prendre discrètement la poudre d’escampette.