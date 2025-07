À Rouen, un plancher s’effondre dans un immeuble de ville : quatre personnes relogées

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mercredi 9 juillet aux alentours de 20 heures rue du Cordier, en plein centre de Rouen, à la suite de l’effondrement d’un plancher au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation comprenant trois étages et des combles.



Une équipe spécialisée de l’Unité de sauvetage d’appui et de recherche (USAR) du service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a été mobilisée pour sécuriser les lieux et procéder aux premières expertises. Dix sapeurs-pompiers et trois engins de secours ont été engagés sur cette opération, qui s’est prolongée un peu plus de trois heures.