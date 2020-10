A Rouen, le véhicule roulait à faible allure et tous feux éteints : le conducteur avait 15 ans

Les patrouilles de police ont été renforcées à Rouen et les communes de l’agglomération concernées par le couvre-feu imposé de 21 heures à 6 heures du matin par la situation sanitaire.



Cette nuit de mardi vers minuit et demi, rue Richard-Wagner sur les Hauts-de-Rouen, l’attention des policiers a été attirée par une voiture qui circulait à faible allure et tous deux éteints.



La Peugeot 306 a été interceptée sans difficulté. Lors du contrôle, il s’est avéré que le conducteur n’était pas titulaire du permis. Pour cause, l’automobiliste est seulement âgé de 15 ans.



L’adolescent a été interpellé pour défaut de permis et placé en garde à vue.



L’enquête va devoir déterminer à qui appartient le véhicule qui, pour le moment, a été immobilisé.