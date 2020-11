A Rouen, le palais de justice évacué après une (fausse) alerte à la bombe

Le palais de justice de Rouen (Seine-Maritime) a été évacué peu après 12h30, suite à une alerte au colis piégé. Un appel téléphonique anonyme est parvenu au standard du tribunal pour prévenir que le palais de justice allait sauter à 14 heures, sans plus de précisions.



Comme l’exige la procédure, les locaux de l’institution judiciaire ont été entièrement évacués et un périmètre de sécurité a été mis en place tout autour (rue Jeanne-d’Arc, rue Saint-Lô et rue aux Juifs). Le service de déminage de la sécurité civile, basé à Caen (Calvados) a été mis en pré-alerte.