A Rouen, la motocross roulait dangereusement sur les trottoirs : son pilote se rebelle contre les policiers


Lundi soir, un jeune homme de 19 ans circulant sans casque sur une moto-cross non homologuée a été interpellé sur les Hauts de Rouen. Avec d’autres individus, il a violemment résisté à son arrestation.



Mardi 26 Août 2025 - 11:30



Les policiers ont été pris à partie lors de l'interpellation du pilote de la motocross - Illustration Adobe Stock
Vers 18 heures, ce lundi 25 août, une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) a remarqué une moto-cross de forte cylindrée circulant rue Galilée, sur les Hauts de Rouen. Le pilote, vêtu de noir et sans casque, roulait sur les trottoirs, obligeant les piétons à s’écarter.

Suivi discrètement par les policiers, le motard a multiplié les allers-retours autour du stade de football avant de rejoindre un groupe d’individus près du gymnase. Repérant la présence policière, il a alerté ses camarades.

Les policiers pris à partie

Les policiers sont alors intervenus pour procéder à son interpellation. Le pilote a opposé une vive résistance, aidé par les autres individus qui ont porté des coups de pied aux fonctionnaires. Finalement, le jeune homme a été neutralisé puis interpellé. Il a été placé en garde à vue dans la foulée et sa moto, non signalée volée, a été emmenée à la fourrrière.

Dans la confusion, un autre participant aux violences a perdu son téléphone portable en prenant la fuite. L'appareil, récupéré par les forces de l’ordre., a permis de l'identifié le fuyard qui sera interpellé ultérieurement.

Une plainte a été déposée pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.




