A Rouen, elle chute dans la Seine avec son vélo : une fillette de 11 ans sauvée par des policiers

Compte tenu de la gravité des blessures de la jeune fille, les sapeurs-pompiers ont dû utiliser un bras élévateur pour la remonter sur le quai. Elle a été prise en charge par le SAMU et transportée, médicalisée, au service pédiatrique du CHU de Rouen, dans un état sérieux. Selon nos informations, la fillette souffrirait d'un traumatisme facial, d'une suspicion de fracture au bras droit et d'une suspicion de traumatisme crânien.



Quant au père, âgé de 58 ans, il a également été conduit à Charles-Nicolle pour une suspicion de fracture à l'épaule droite.



Le propriétaire de la péniche a déclaré aux policiers n'avoir rien vu et entendu.