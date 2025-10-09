A Rouen, deux hommes agressés dans les toilettes de la place Saint-Marc : six interpellations

Les faits se sont déroulés dans les toilettes publiques, place Saint-Marc - Illustration Google Maps
Les policiers sont intervenus ce mercredi soir vers 21h30 à l’appel de témoins signalant une bagarre près des toilettes publiques situées place Saint-Marc à Rouen (Seine-Maritime). Sur place, deux hommes de 22 et 26 ans, dont l’un handicapé d’une jambe, présentaient des blessures au visage et à la main.
Frappés par des individus alcoolisés
Les victimes affirment avoir été prises à partie et frappées par plusieurs individus alors que la lumière s’éteignait dans les sanitaires. Leur téléphone, clés et effets personnels ont été volés.
Les six suspects, âgés de 28 à 45 ans, ont été interpellés sur place, alcoolisés pour la plupart (jusqu’à 0,84 mg/l d’air expiré). Deux ont refusé le dépistage. Tous ont été placés en garde à vue pour violences volontaires aggravées.
