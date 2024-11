A Rouen, 400 personnes évacuées après une alerte à la bombe à la Caisse d'Allocations familiales

Un périmètre de sécurité a été immédiatement établi autour de l’immeuble de la Caf et quatre-cents personne ont été évacuées et mises à l’abri. Les forces de l’ordre ont procédé à une fouille minutieuse de l’immeuble, mais aucun objet suspect n’a été découvert. La levée de douter terminée, les employés et habitants de l’immeuble ont pu réintégrer vers 10h45 bureaux et appartements.



Une enquête est ouverte pour identifier l’auteur de cet appel malveillant.