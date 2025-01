À Petit-Quevilly, début d’incendie dans une école primaire, 150 personnes évacuées

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, ce mardi 28 janvier vers 11h30, à l’école primaire Henri Wallon, au Petit-Quevilly, après un signalement de fumée et d’une odeur de brûlé provenant des toilettes du 2ᵉ étage de l’établissement.



À leur arrivée, les secours ont constaté un feu de torchons dans un WC situé au deuxième et dernier étage du bâtiment. En raison du dégagement de fumée, 150 élèves et membres du personnel ont été évacués en toute sécurité.