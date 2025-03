À Montivilliers, il mord un policier après avoir sauté du 3ème étage pour échapper à un contrôle

​Probablement alerté par le bruit et la présence des forces de l’ordre, l’homme a sauté par la fenêtre d’un appartement situé au troisième étage.



C’est son amie, témoin de la scène, qui a prévenu les policiers. Ces derniers se sont alors empressés de porter assistance à l’homme, qui gisait inconscient au pied de l’immeuble. Mais à leur arrivée, la victime a repris connaissance et a soudainement mordu l’un des fonctionnaires.



Pris en charge par les secours, le mis en cause devrait faire l’objet d’une procédure pour violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique.