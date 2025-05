À Marbois, dans l’Eure, un impressionnant incendie ravage 6 000 m2 de palettes, cinq habitations épargnées

Au plus fort du sinistre, soixante-dix sapeurs-pompiers, appuyés par de nombreux moyens, dont six lances à incendie, ont été mobilisés pour contenir le sinistre. Leur action rapide a permis d’éviter la propagation à cinq habitations voisines et deux garages.



Le feu s’est déclaré peu avant 0h48, heure à laquelle les secours ont été alertés. À leur arrivée, après reconnaissance des lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté que le stockage de palettes était entièrement embrasé. L’incendie s’était déjà propagé à un bâtiment industriel voisin, qui s’est effondré sous l’effet des flammes et de la chaleur.