A Gonfreville-l'Orcher, un voleur à l'étalage perd son téléphone, il revient pour le récupérer et dérobe celui du vigile du magasin

Alertés, les policiers partent à la recherche du suspect, dont le signalement avait été transmis. L’homme est rapidement retrouvé et interpellé. Lors de la palpation de sécurité, les forces de l’ordre découvrent sur lui le téléphone volé au vigile, ainsi qu’un pantalon de jogging et un lot de chaussettes de marque. Il affirme les avoir achetés.



Le trentenaire a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour établir les circonstances précises des faits et le préjudice total.