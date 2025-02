A Fontaine-le-Dun, l'école primaire, des maisons et une crèche évacuées à cause d'une fuite de gaz

À leur arrivée, les secours ont constaté une fuite sur la canalisation et ont mis en place un périmètre de sécurité de 100 mètres autour de la zone d’intervention. Par mesure de précaution, plusieurs habitations voisines ainsi qu’une crèche ont été évacuées. Au total, 17 enfants et 9 adultes ont été regroupés à la salle des fêtes de la commune.







Quatre engins et 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, assurer la protection incendie et déployer un réseau de mesure afin de surveiller l’évolution de la situation.