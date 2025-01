À Évreux, un poids lourd perd quatre cuves de produit détergent : le boulevard du 14 juillet fermé à la circulation

Par mesure de précaution, une équipe spécialisée en risques chimiques, regroupant des pompiers de Gaillon et des Andelys, a été déployée par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 27). Sa mission a consisté à évaluer les risques environnementaux, à sécuriser la zone, et à colmater une fuite sur l’une des cuves endommagées.