À Évreux, il s’asperge d’essence et menace de s’immoler : un policier lui arrache son briquet

À leur arrivée, les forces de l’ordre ont constaté la présence d’un homme « l’air désespéré », selon une source policière. Il s’était aspergé le corps d’essence et tenait un briquet à la main, menaçant de s’immoler. L’un des policiers est parvenu à s’approcher discrètement par derrière et à lui arracher le briquet des mains.



L’homme a ensuite été maîtrisé et pris en charge par les sapeurs-pompiers, avant d’être transporté au centre hospitalier Seine-Eure pour un examen.