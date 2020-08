A Evreux, deux policiers municipaux insultés par deux hommes alcoolisés

Deux policiers municipaux d'Evreux, dans l'Eure, ont été pris à partie dans la soirée de mercredi, vers 21h30, par deux individus, visiblement éméchés.



Les deux fonctionnaires de la brigade canine étaient en patrouille dans une rue du centre-ville, la rue du Docteur Oursel, quand deux hommes s'en sont pris à eux et les ont copieusement insultés sans véritable raison.



L'un des individus, âgé de 32 ans et domicilié à Vandrimare, a été interpellé immédiatement, tandis que le deuxième a réussi à prendre a fuite. Ce dernier a finalement été interpellé un peu plus tard, rue Charles-Corbeau. Lors de son placement en garde à vue à l'hôtel de police, il s'est rebellé et a outragé les policiers.



Après audition, les mis en cause ont été remis en liberté avec obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique.



Les deux policiers municipaux se sont vus délivrer un certificat médical avec respectivement un et deux jours d'incapacité temporaire de travail.