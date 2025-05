À Darnétal près de Rouen, important incendie en cours dans le parking d’un immeuble de six étages

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que plusieurs véhicules étaient en feu dans les sous-sols de cet immeuble de six étages. Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a déployé un important dispositif de secours, avec 18 engins mobilisés et 37 sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée dans l’exploration longue durée et un poste de commandement de colonne.



Les secours procèdent actuellement à la sécurisation des lieux, à des reconnaissances dans les étages et à l’extinction du feu au moyen de deux lances à incendie. Une prise en charge des habitants est également en cours.