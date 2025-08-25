Connectez-vous S'inscrire

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie


Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisésce lundi matin à Barville (Eure) pour combattre un feu qui a entièrement ravagé une habitation et ses dépendances. Les occupants sont sains et saufs.



Lundi 25 Août 2025 - 09:54



Les moyens engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) n'ont pas permis d'empêcher le feu de faire son oeuvre - Illustration Adobe Stock
Les moyens engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) n'ont pas permis d'empêcher le feu de faire son oeuvre - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 7h15 ce lundi 25 août, pour un incendie déclaré dans un pavillon situé à Barville, une commune proche de Thiberville, dans l’Eure. À leur arrivée, l’habitation était déjà totalement embrasée. Le feu s’était propagé à un abri accolé, dans lequel se trouvait une voiture de tourisme.

Trois lances à incendie ont été immédiatement déployées, et malgré les efforts des soldtats du feu le pavillon, l’abri et le véhicule ont été détruits par les flammes.

Deux occupants évacués, pas de blessé

Les deux personnes présentes dans le pavillon avaient pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Elles n’ont pas été blessées mais vont devoir être relogées temporairement au sein de leur famille.

Face à l’ampleur du sinistre, 24 sapeurs-pompiers ont été dépêchés. Les causes du départ de feu restent indéterminées à ce stade.





Mots clés : Barville, Eure, faits divers, incendie, pompiers

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025

Travaux de nuit : l’A131 fermée pour la dépose de l’auvent du péage de Bourneville (Eure)

23/08/2025

Pont-Authou : un appartement détruit par les flammes, une femme hospitalisée après avoir inhalé des fumées

23/08/2025

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison

22/08/2025

Dieppe : une piétonne de 51 ans meurt percutée par un véhicule, le conducteur en fuite

22/08/2025

Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

22/08/2025

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

21/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen