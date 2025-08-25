A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisésce lundi matin à Barville (Eure) pour combattre un feu qui a entièrement ravagé une habitation et ses dépendances. Les occupants sont sains et saufs.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 7h15 ce lundi 25 août, pour un incendie déclaré dans un pavillon situé à Barville, une commune proche de Thiberville, dans l’Eure. À leur arrivée, l’habitation était déjà totalement embrasée. Le feu s’était propagé à un abri accolé, dans lequel se trouvait une voiture de tourisme.



Trois lances à incendie ont été immédiatement déployées, et malgré les efforts des soldtats du feu le pavillon, l’abri et le véhicule ont été détruits par les flammes.

Deux occupants évacués, pas de blessé Les deux personnes présentes dans le pavillon avaient pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Elles n’ont pas été blessées mais vont devoir être relogées temporairement au sein de leur famille.



Face à l’ampleur du sinistre, 24 sapeurs-pompiers ont été dépêchés. Les causes du départ de feu restent indéterminées à ce stade.





En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact