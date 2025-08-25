A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

Les moyens engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) n'ont pas permis d'empêcher le feu de faire son oeuvre - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 7h15 ce lundi 25 août, pour un incendie déclaré dans un pavillon situé à Barville, une commune proche de Thiberville, dans l’Eure. À leur arrivée, l’habitation était déjà totalement embrasée. Le feu s’était propagé à un abri accolé, dans lequel se trouvait une voiture de tourisme.
Trois lances à incendie ont été immédiatement déployées, et malgré les efforts des soldtats du feu le pavillon, l’abri et le véhicule ont été détruits par les flammes.
Deux occupants évacués, pas de blessé
Les deux personnes présentes dans le pavillon avaient pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Elles n’ont pas été blessées mais vont devoir être relogées temporairement au sein de leur famille.
Face à l’ampleur du sinistre, 24 sapeurs-pompiers ont été dépêchés. Les causes du départ de feu restent indéterminées à ce stade.
