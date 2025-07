À Barentin, en Seine-Maritime, un feu d’appartement en pleine nuit fait trois blessés et 45 évacués

En raison du risque d’extension, 45 personnes ont été évacuées et prises en charge sur place par les secours. Trois victimes, en urgence relative, ont été transportées vers un centre hospitalier pour des examens ou des soins.



L’intervention des sapeurs-pompiers et les moyens mobilisés ont permis de maîtriser le feu et d’éviter sa propagation. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet incendie