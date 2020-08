A 15 ans, il entre par effraction dans un restaurant à Rouen pour dérober des bouteilles d’alcool

Interrogé sur sa présence dans ce lieu, le jeune homme refuse de répondre et de fournir son identité. Manifestement en état d’ivresse, il refuse aussi de souffler dans l’éthylotest. Il s’énerve soudainement et doit être maîtrisé au sol.



Déjà interpellé en juillet par la brigade canine, il a pu être finalement identifié par l’un des policiers qui l’avait contrôlé. Le mis en cause a 15 ans, est de nationalité guinéenne et sans domicile fixe.