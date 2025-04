800 kg de cocaïne saisis lors d’un spectaculaire coup de filet en Seine-Maritime et dans le Calvados

Samedi 5 Avril 2025 à 16:28 -

Une opération inédite et minutieusement préparée. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2025, une vaste intervention de police judiciaire a permis de déjouer une importante importation de cocaïne par voie maritime, entre la Seine-Maritime et le Calvados. À la clé : la saisie d’environ 800 kg de drogue et l’interpellation de huit suspects.



Cette opération, dirigée par une magistrate de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes, est l’aboutissement de 18 mois d’enquête menée par la division de la criminalité organisée et spécialisée de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale (DIPN) du Calvados. Les investigations ont été conduites en étroite collaboration avec l’OFAST central, l’antenne du Havre, le Service Interrégional de Police judiciaire (SIPJ) de Seine-Maritime, sa Brigade de recherche et d’intervention (BRI), ainsi que le SIAT.

Un mode opératoire sophistiqué : le “drop-off” Les enquêteurs avaient identifié un groupe criminel structuré, opérant selon une technique rarement observée jusqu’ici en France : le “drop-off”, détaille le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Ce procédé consiste à larguer des ballots de cocaïne en haute mer depuis un navire-mère, avant qu’ils ne soient récupérés par de petites embarcations, souvent des bateaux de pêche. Dans ce cas précis, plusieurs individus étaient placés sous surveillance, dont l’équipage d’un chalutier basé à Ouistreham (Calvados) et le propriétaire d’un bateau rapide habituellement amarré en Seine-Maritime.



Le 3 avril, les préparatifs de l’importation ont été détectés. Un impressionnant dispositif de surveillance a alors été déployé, mobilisant près de 100 policiers, quatre hélicoptères, deux navires et les moyens aériens et humains du RAID, de la DGPN, de l’OFAST Rennes, ainsi que des douanes.

800 kg de cocaïne saisis, 8 interpellations Peu après minuit, l’opération est lancée au retour des embarcations vers la côte. À Tancarville, les forces de l’ordre interceptent un bateau contenant environ 800 kg de cocaïne. Simultanément, huit individus sont interpellés sur différents sites : à Tancarville, au Havre et à Ouistreham.



Selon le ministère de l'Intérieur, il s’agit de la première fois qu’une importation de cocaïne par drop-off est interceptée en flagrant délit sur le territoire français. Jusqu’ici, cette méthode n’avait été constatée qu’à travers des échouages de ballots sur les plages.



Cette affaire illustre la capacité d’adaptation des groupes criminels organisés, qui n’hésitent plus à employer des techniques maritimes complexes pour contourner les dispositifs de surveillance. Une enquête judiciaire est en cours pour démanteler l’ensemble du réseau.



En ce moment | En Une | info Yvelines | L'Essentiel | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Urgent | Urgent