29 pêcheurs en infraction au Tréport : la préfecture de Seine-Maritime rappelle les règles de la pêche à pied


Les services de l’État ont mené, le 10 octobre 2025, une opération de contrôle sur l’estran du Tréport, à l’occasion des grandes marées d’équinoxe. Résultat : 29 pêcheurs à pied contrôlés, 29 en infraction.



Mercredi 22 Octobre 2025 - 09:06


Malgré la présence de panneaux signalant l’interdiction, les 29 pêcheurs contrôlés étaient tous en infraction, observe la préfecture de Seine-Maritime - Illustration iStock
Dans un communiqué, la préfecture de Seine-Maritime rappelle que la pêche maritime de loisir est régie par une réglementation précise selon les espèces, les tailles, les quantités et les lieux de prélèvement. Certains secteurs sont totalement interdits, comme les ports, les abords immédiats des embouchures de fleuves ou encore les zones de 300 mètres autour des entrées portuaires.
 

« Le produit de la pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et  ne peut être vendu » - La Préfecture de Seine-Maritime

Les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de l’unité littorale des affaires maritimes ont ciblé une moulière située dans une zone interdite à toute pêche de coquillages, près de l’entrée du port du Tréport. Une opération destinée à rappeler que la pêche de loisir est strictement encadrée pour préserver la ressource et protéger la santé des consommateurs.

176 kilos de moules saisis et rejetés

Malgré la présence de panneaux signalant l’interdiction, les 29 pêcheurs contrôlés étaient tous en infraction. Au total, 176 kilos de moules ont été saisis puis rejetés en mer. Selon la préfecture, un tiers des contrevenants dépassaient également les quotas autorisés ou ne respectaient pas les tailles réglementaires.

📌 À retenir : les zones interdites à la pêche à pied
    •  Les ports
    •  Un rayon de 300 mètres autour des entrées de ports
    •  Un rayon de 300 mètres autour des embouchures de fleuves

ℹ️ Objectifs : préserver les ressources halieutiques et éviter les risques sanitaires liés à la consommation.



L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen