29 pêcheurs en infraction au Tréport : la préfecture de Seine-Maritime rappelle les règles de la pêche à pied

Les services de l’État ont mené, le 10 octobre 2025, une opération de contrôle sur l’estran du Tréport, à l’occasion des grandes marées d’équinoxe. Résultat : 29 pêcheurs à pied contrôlés, 29 en infraction.