14 Juillet en Seine-Maritime : dispositif de sécurité renforcé et interdictions préfectorales

Pour encadrer les célébrations et prévenir les débordements, le préfet de la Seine-Maritime a pris plusieurs arrêtés d’interdiction, applicables à l’ensemble du territoire départemental.



Interdiction de produits dangereux :

Toute cession, vente, port et transport de bidons de carburant, acides, produits inflammables, explosifs ou pyrotechniques est interdite du mercredi 9 juillet à 8 h 00 au mardi 15 juillet à 8 h 00.



Interdiction d’alcool sur la voie publique :

La vente à emporter, la consommation et la détention de boissons alcoolisées sur l’espace public sont interdites le dimanche 13 juillet de 18 h 00 à 8 h 00 le lendemain, puis le lundi 14 juillet de 18 h 00 au mardi 15 juillet à 8 h 00.



Interdiction des rassemblements festifs non déclarés :

Les rave-parties, teknivals et free-parties, ainsi que la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation sont proscrits du vendredi 11 juillet au mardi 15 juillet.



Ce dispositif vise à prévenir les incidents qui pourraient entacher les célébrations du 14 juillet, dans un contexte national marqué par une attention particulière à la sécurité publique. Le préfet appelle la population à la responsabilité, au respect des consignes, et à signaler tout comportement suspect.