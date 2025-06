🔴 Disparition inquiétante à Rouen : Alexandr, 15 ans, est recherché activement

Une disparition qualifiée d’inquiétante mobilise actuellement les enquêteurs de la police nationale à Rouen. Alexandr Grechanovsky, âgé de 15 ans, est introuvable depuis le lundi 2 juin 2025. Ce jour-là , l’adolescent quittait son domicile pour se rendre à la salle de sport située rue d’Elbeuf, dans la commune de Rouen. Il ne s’y est jamais présenté.



Appel à témoins



Alexandr est décrit comme un jeune garçon mesurant 1m70, de corpulence normale, aux cheveux blonds, longs et raides, et aux yeux marron.



Lors de sa disparition, il portait un bas de jogging gris, un tee-shirt blanc avec une inscription bleue sur le torse, des baskets New Balance bleues et blanches, ainsi qu’un sac de sport noir.



Toute personne disposant d’informations, même minimes, est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen aux numéros suivants : 02 32 81 25 00, poste 764389 (en semaine), 02 32 81 25 00, poste 762594 (nuits et week-end)