🔴 Circulation ferroviaire interrompue entre Évreux et Mantes suite à un accident mortel à Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu ce samedi 21 juin entre Évreux et Mantes-la-Jolie, dans les deux sens de circulation, en raison d’un « accident de personne » survenu aux abords de la commune de Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux, dans l’Eure.Les premiers éléments indiquent que l’accident s’est produit vers 9h52. Immédiatement, la SNCF a suspendu la circulation des trains sur cet axe stratégique reliant Paris Saint-Lazare à Caen et Cherbourg, le temps d’engager les vérifications de sécurité et les procédures réglementaires.