​Enquête ADN : bientôt la généalogie génétique pour résoudre les « cold cases » ?

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a dévoilé son intention de doter le pôle national des « cold cases » d’un nouvel outil d’enquête puissant et inédit : la généalogie génétique. Cette technique consiste à croiser les profils ADN partiels issus d’une scène de crime avec ceux présents dans des bases de données généalogiques accessibles à l’étranger, dans l’espoir d’identifier des proches génétiques du suspect.



Cette évolution, qui figurera dans le prochain projet de loi SURE, qui sera présenté au Parlement, sera strictement encadrée par la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour les crimes les plus graves — meurtres, viols ou enlèvements — et sous l’autorité d’un juge, assure le ministère de la Justice.

