​Enquête ADN : bientôt la généalogie génétique pour résoudre les « cold cases » ?


Une révolution dans les enquêtes criminelles non élucidées : Gérald Darmanin veut autoriser les magistrats spécialisés à exploiter les bases ADN internationales via la généalogie génétique



Lundi 20 Octobre 2025 - 09:48


Illustration DGPN/Flirck
Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a dévoilé son intention de doter le pôle national des « cold cases » d’un nouvel outil d’enquête puissant et inédit : la généalogie génétique. Cette technique consiste à croiser les profils ADN partiels issus d’une scène de crime avec ceux présents dans des bases de données généalogiques accessibles à l’étranger, dans l’espoir d’identifier des proches génétiques du suspect.

Cette évolution, qui figurera dans le prochain projet de loi SURE, qui sera présenté au Parlement, sera strictement encadrée par la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour les crimes les plus graves — meurtres, viols ou enlèvements — et sous l’autorité d’un juge, assure le ministère de la Justice.
 

 

🧬 La généalogie génétique, comment ça marche ?

Cette méthode consiste à comparer un ADN inconnu à des profils partiels déposés volontairement sur des bases de données généalogiques (souvent issues de tests commerciaux). Elle permet de remonter un arbre généalogique inversé pour retrouver un suspect via un cousin, un neveu ou un grand-parent.


Une avancée pour les familles et les enquêtes en impasse

Objectif affiché : redonner une chance aux enquêtes restées sans réponse malgré des années d’investigations classiques. La technique a déjà fait ses preuves à l’étranger, notamment aux États-Unis où elle a permis l’arrestation du tueur du Golden State après 40 ans d’impunité.

En France, c’est le pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, surnommé « pôle cold cases », qui sera chargé de ce type de recours exceptionnel. Depuis sa création, ce service spécialisé réexamine des dizaines de dossiers restés sans solution depuis plus de 18 mois, en croisant archives, témoignages oubliés, et avancées technologiques.

 



Mots clés : ADN, cold case, généalogie, génétique, police technique et scientifique




