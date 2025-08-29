​Beuzeville (Eure) : dépose des auvents à la barrière de péage sur l’A13, deux nuits de fermeture programmées

Dans le cadre de la transformation de l’axe Paris-Normandie en péage en flux libre, la Sanef va procéder à la dépose des auvents de péage à Beuzeville (Eure).



Deux interventions sont prévues :



• Dans la nuit du 2 au 3 septembre (20h-6h) : dépose de l’auvent de la barrière de péage pleine voie. L’A13 sera fermée dans les deux sens, avec sortie obligatoire au diffuseur n°28 (Beuzeville).



• Dans la nuit du 10 au 11 septembre (20h-6h) : dépose de l’auvent du diffuseur n°28 Beuzeville. Toutes les bretelles de l’échangeur seront fermées.