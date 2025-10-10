Connectez-vous S'inscrire

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger  10/10/2025

Illustration
Seine-Maritime. Les secours sont intervenus ce vendredi matin aux alentours de 7h sur la N138, peu avant la jonction avec l’autoroute A139, dans le secteur des Essarts.

Un accident impliquant une voiture et une moto a mobilisé les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. À leur arrivée, ils ont pris en charge le conducteur du deux-roues, blessé légèrement. Aucun autre blessé n’est à déplorer.

À cette heure, les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues. Une circulation perturbée est possible dans ce secteur fréquenté aux heures de pointe.
 

