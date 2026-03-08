Près de Rouen, un incendie dans un entrepôt désaffecté mobilise 32 pompiers dans la nuit

L’incendie, dont on ignore l’origine à cette heure, s’est déclaré au premier étage d’un bâtiment de deux niveaux. À leur arrivée sur place, rue de la République, les sapeurs-pompiers ont constaté que les flammes se concentraient dans cette partie du bâtiment, ancien entrepôt aujourd’hui inutilisé.
D’importants moyens ont été engagés pour venir à bout du sinistre. Au total, 10 engins et 32 sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés pour lutter contre le feu.
Trois lances pour contenir le sinistre
Les secours ont attaqué l’incendie à l’aide de trois lances à incendie afin de circonscrire rapidement les flammes. Selon les premiers éléments, l’intensité du feu a nettement diminué après l’arrivée des pompiers.
Aucune victime n’est à déplorer.
L’intervention a toutefois des conséquences sur la circulation. Une ligne d’alimentation en eau installée par les secours traverse la D6015, axe qui longe la Seine, entraînant des ralentissements dans ce secteur de l’agglomération rouennaise pendant la durée de l’intervention.
