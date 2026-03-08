Municipales à Saint-André-de-l’Eure : Claire Loust conduit la liste « Agir pour vous, réussir avec vous ! »

Conseillère municipale et restauratrice, Claire Loust est candidate aux élections municipales à Saint-André-de-l’Eure. À 58 ans, elle prendra la tête de la liste « Agir pour vous, réussir avec vous ! », entourée d’une équipe mêlant élus sortants et nouveaux visages.