Municipales à Saint-André-de-l’Eure : Claire Loust conduit la liste « Agir pour vous, réussir avec vous ! »

La liste « Agir pour vous, réussir avec vous ! », emmenée par Claire Loust, est composée d’une équipe mêlant élus sortants et nouveaux visages.- Photo fournie par la liste
La campagne municipale commence à prendre forme à Saint-André-de-l’Eure (Eure). Claire Loust a officialisé sa candidature pour les prochaines élections, à la tête de la liste « Agir pour vous, réussir avec vous ! ». Conseillère municipale et restauratrice de profession, elle entend s’appuyer sur une équipe composée à la fois d’élus expérimentés et d’habitants souhaitant s’engager pour la commune.
La candidate met notamment en avant la présence de plusieurs élus sortants dans son équipe. Quatre conseillers municipaux actuellement en fonction en feront partie, aux côtés d’une ancienne première adjointe du maire Serge Masson, qui a également assuré les fonctions de maire par intérim. « Notre équipe connaît les réalités de la gestion communale et les attentes concrètes des habitants », souligne Claire Loust.
Une équipe mêlant expérience et nouveaux visages
La liste affiche une moyenne d’âge de 49 ans. Elle rassemble des habitants issus de milieux professionnels variés, parmi lesquels des parents et des actifs de la commune. L’objectif affiché est de constituer une équipe représentative de la population locale et capable de porter un projet municipal sur la durée.
Parmi les priorités avancées figure la question de la sécurité. Pour Claire Loust, cet enjeu devra être central lors du prochain mandat. « Les Andrésiens doivent pouvoir vivre sereinement dans leur commune. Nous voulons apporter des réponses concrètes et efficaces, comme la création d’un poste de policier municipal supplémentaire et le rétablissement total de l’éclairage public, pour renforcer la tranquillité publique », explique-t-elle.
La candidate évoque également la situation financière de la commune, marquée selon elle par une dette proche de cinq millions d’euros. La liste entend engager un redressement des finances municipales tout en améliorant les services rendus à la population.
Cadre de vie et jeunesse au cœur du programme
L’amélioration du cadre de vie constitue un autre axe majeur du programme présenté par l’équipe. Des actions ciblées sont envisagées autour de la propreté, de l’entretien des espaces publics et de l’attractivité de la commune.
« Le cadre de vie quotidien est une attente forte des habitants. Nous voulons une commune plus propre, plus agréable et mieux entretenue », affirme Claire Loust.
La jeunesse figure également parmi les priorités affichées par la liste. « Nos jeunes représentent 20 % des habitants de la commune. Les parents de notre liste entendent leur donner accès à des services utiles », ajoute la candidate.
Avec cette candidature, la campagne amorce la dernière ligne droite de ces municipales, à une semaine du premier tour de scrutin, le 15 mars.
A SAVOIR - Une autre liste intitulée « Ensemble pour demain » se présente également, celle du maire sortant Franck Bernard.
INFO+ LISTE « AGIR POUR VOUS, REUSSIR AVEC VOUS ! »
1. Claire Loust
2. Xavier Ravanne
3. Alexandra Ampe
4. Alexandre Cudorge
5. Marie-Martine Coursin
6. Aurélien Puissant
7. Marina Quénôt
8. Daniel Kilhoffer
9. Aurélie Eckert
10. Xavier Legrand
11. Véronique Gencarelli
12. Stéphane Fournier
13. Sylvie Bizeray
14. Pascal Ribot
15. Christelle Hayotte
16. Thomas Lepain
17. Tess Marembert-Llamas
18. David Buot
19. Louise Auge Kiss
20. Julien Kapka
21. Marion Mottais
22. Maxime Lefevre
23. Angélique Marguerite
24. Pascal Dumoutier
25. Sandrine Renieville
26. Ludovic Krauth
27. Geneviève Tristan
