Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines : un homme attaqué chez lui en pleine nuit par quatre adolescents à Porcheville


Publié le Mardi 10 Mars 2026 à 09:17

Un habitant de 60 ans a été violemment agressé à son domicile de Porcheville dans la nuit de lundi à mardi. Quatre adolescents, de 13 à 17 ans, ont été interpellés peu après les faits par les policiers de la BAC.



Quatre jeunes de 13 à 17 ans, soupçonnés dêtre les auteurs de l'agression au domicile d'un xeaagénaire, ont été interpellés par la brigade anticriminalité - Illustration
Quatre jeunes de 13 à 17 ans, soupçonnés dêtre les auteurs de l'agression au domicile d'un xeaagénaire, ont été interpellés par la brigade anticriminalité - Illustration
L’agression s’est produite dans une habitation située impasse des Dahlias à Porcheville, dans les Yvelines. Peu avant minuit, un homme de 60 ans a contacté la police pour signaler que plusieurs jeunes venaient de pénétrer de force dans son logement.

Selon les premiers éléments, les intrus auraient forcé les volets d’une fenêtre avant de briser la vitre pour entrer dans la maison. Une fois à l’intérieur, ils s’en sont pris à l’occupant des lieux, le frappant notamment à la tête avec une louche trouvée sur place. Les agresseurs lui auraient également brûlé les cheveux à l’aide d’un briquet.

Quatre adolescents interpellés

Alertée, une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) s’est rendue sur place et a repéré à proximité un groupe de quatre individus correspondant au signalement fourni par la victime. Lors du contrôle, les policiers ont retrouvé sur eux des préservatifs qui venaient d’être dérobés dans l’habitation.

Les suspects ont été formellement reconnus par la victime et immédiatement interpellés.
 

La victime transportée à l'hôpital

L’homme agressé, blessé à la tête avec une plaie saignante, a été transporté au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie pour des examens. Son état n’inspire toutefois pas d’inquiétude particulière.

Les quatre auteurs présumés sont âgés de 13 à 17 ans. Ils résident à Limay, Porcheville et Pierrelaye (Val-d’Oise). L’un d’eux, âgé de 14 ans, est déjà connu des services de police.

Une enquête a été ouverte pour violences aggravées et vol par effraction.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Yvelines : un homme attaqué chez lui en pleine nuit par quatre adolescents à Porcheville

10/03/2026

Yvelines : surpris dans un véhicule volé, il s'enfuit et se jette dans la Bièvre à Jouy-en-Josas

09/03/2026

Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules

09/03/2026

Yvelines : un conducteur de 18 ans interpellé après un refus d’obtempérer à Trappes

09/03/2026

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

07/03/2026

Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

04/03/2026

Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto

04/03/2026

Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville

01/03/2026

Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville

27/02/2026

Yvelines. A Sartrouville, le médecin refuse de prolonger son arrêt de travail, il le menace de mort

26/02/2026

Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

25/02/2026

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

24/02/2026

Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

23/02/2026

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines : un conducteur de 18 ans interpellé après un refus d’obtempérer à Trappes

09/03/2026

Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules

09/03/2026

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

07/03/2026

Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

04/03/2026

Yvelines : surpris dans un véhicule volé, il s'enfuit et se jette dans la Bièvre à Jouy-en-Josas

09/03/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags