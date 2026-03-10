Yvelines : un homme attaqué chez lui en pleine nuit par quatre adolescents à Porcheville

Quatre jeunes de 13 à 17 ans, soupçonnés dêtre les auteurs de l'agression au domicile d'un xeaagénaire, ont été interpellés par la brigade anticriminalité - Illustration
L’agression s’est produite dans une habitation située impasse des Dahlias à Porcheville, dans les Yvelines. Peu avant minuit, un homme de 60 ans a contacté la police pour signaler que plusieurs jeunes venaient de pénétrer de force dans son logement.
Selon les premiers éléments, les intrus auraient forcé les volets d’une fenêtre avant de briser la vitre pour entrer dans la maison. Une fois à l’intérieur, ils s’en sont pris à l’occupant des lieux, le frappant notamment à la tête avec une louche trouvée sur place. Les agresseurs lui auraient également brûlé les cheveux à l’aide d’un briquet.
Quatre adolescents interpellés
Alertée, une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) s’est rendue sur place et a repéré à proximité un groupe de quatre individus correspondant au signalement fourni par la victime. Lors du contrôle, les policiers ont retrouvé sur eux des préservatifs qui venaient d’être dérobés dans l’habitation.
Les suspects ont été formellement reconnus par la victime et immédiatement interpellés.
La victime transportée à l'hôpital
L’homme agressé, blessé à la tête avec une plaie saignante, a été transporté au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie pour des examens. Son état n’inspire toutefois pas d’inquiétude particulière.
Les quatre auteurs présumés sont âgés de 13 à 17 ans. Ils résident à Limay, Porcheville et Pierrelaye (Val-d’Oise). L’un d’eux, âgé de 14 ans, est déjà connu des services de police.
Une enquête a été ouverte pour violences aggravées et vol par effraction.
