Aubevoye : un utilitaire électrique prend feu au centre technique Renault



Lundi 9 Mars 2026 - 17:30



Un départ de feu s’est produit lundi matin sur un véhicule utilitaire électrique au centre technique Renault d’Aubevoye, près de Gaillon. L’incendie a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers.



Illustration CTA Renault
Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés lundi vers 10h15 au centre technique Renault d’Aubevoye  (Val d’Hazey) près de Gaillon, après un départ de feu signalé à l’intérieur d’un bâtiment d’environ 5 000 m².

À leur arrivée, les secours ont constaté que le sinistre s’était déclaré sur un véhicule utilitaire entièrement électrique. Les équipes d’intervention sont rapidement entrées en action afin de contenir le foyer.

19 sapeurs-pompiers mobilisés

Les pompiers, appuyés par le service incendie interne du site, sont parvenus à circonscrire l’incendie au moyen d’une lance, empêchant toute propagation à l’intérieur du bâtiment.

Au total, 19 sapeurs-pompiers issus des centres de secours de Gaillon et des Andelys ont été engagés sur l’intervention. Aucun blessé n’a été signalé.

La gendarmerie est venue sur place pour constater les faits. 

 




