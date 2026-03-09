Aubevoye : un utilitaire électrique prend feu au centre technique Renault

Les pompiers, appuyés par le service incendie interne du site, sont parvenus à circonscrire l’incendie au moyen d’une lance, empêchant toute propagation à l’intérieur du bâtiment.



Au total, 19 sapeurs-pompiers issus des centres de secours de Gaillon et des Andelys ont été engagés sur l’intervention. Aucun blessé n’a été signalé.



La gendarmerie est venue sur place pour constater les faits.



