Yvelines : le festival Kool Day peaufine son affiche pour les 23 et 24 mai à Gargenville

Le Kool Day, un rendez-vous désormais bien connu des amateurs de véhicules atypiques et d’ambiance vintage - Illustration Kool Day/Facebook
Les 23 et 24 mai 2026, le parc du château d’Hanneucourt à Gargenville (Yvelines) accueillera une nouvelle édition du Kool Day Festival, un rendez-vous désormais bien connu des amateurs de véhicules atypiques et d’ambiance vintage. Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir une exposition de voitures « hors du commun », dans un esprit hot-rod et custom inspiré de la culture américaine.
Organisé par l’association Zombie Drivers, l’événement mise sur une atmosphère conviviale et accessible au plus grand nombre. L’entrée est gratuite et de nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end.
Organisé par l’association Zombie Drivers, l’événement mise sur une atmosphère conviviale et accessible au plus grand nombre. L’entrée est gratuite et de nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end.
Concerts, marché vintage et animations
Au-delà de l’exposition automobile, le Kool Day Festival proposera plusieurs activités pour tous les publics. Des concerts, des stands de tatouage, un marché vintage de créateurs, ainsi que des flippers et un spectacle de magie feront partie du programme.
Les visiteurs pourront également profiter d’un espace bar et restauration installé sur place afin de prolonger l’expérience dans une ambiance festive.
L’événement vise à rassembler passionnés et curieux autour d’une culture mêlant mécanique, musique et univers rétro.
Les visiteurs pourront également profiter d’un espace bar et restauration installé sur place afin de prolonger l’expérience dans une ambiance festive.
L’événement vise à rassembler passionnés et curieux autour d’une culture mêlant mécanique, musique et univers rétro.
Info+ pratiques
Quand : samedi 23 et dimanche 24 mai 2026
Où : parc du château d’Hanneucourt, 78440 Gargenville
Entrée : gratuite
Informations : www.koolday.fr
Contact : kooldayfestival@gmail.com
Quand : samedi 23 et dimanche 24 mai 2026
Où : parc du château d’Hanneucourt, 78440 Gargenville
Entrée : gratuite
Informations : www.koolday.fr
Contact : kooldayfestival@gmail.com