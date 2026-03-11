Yvelines : le festival Kool Day peaufine son affiche pour les 23 et 24 mai à Gargenville

Voitures custom, ambiance vintage, concerts et animations : le festival Kool Day prépare son retour au parc du château d’Hanneucourt à Gargenville. L’événement, gratuit, promet un week-end festif et familial autour de la culture automobile et des loisirs rétro.