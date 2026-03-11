Rouen : les coulisses de la police nationale ouvertes au public samedi 14 mars

Hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville à Rouen
La direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime organise une journée portes ouvertes à l’Hôtel de Police de Rouen. Le rendez-vous est fixé samedi 14 mars 2026, de 14h à 17h, dans les locaux situés 7-9 rue Brisout-de-Barneville (annexe), à Rouen.
Cette initiative vise à rapprocher les citoyens des forces de l’ordre et à présenter concrètement les différentes missions assurées par les policiers au quotidien.
Découvrir les métiers et les voies de recrutement
Au programme de l’après-midi :
• présentation des différents métiers de la police nationale et de leurs spécificités ;
• rencontres et échanges avec des policiers en activité, qui évoqueront leur parcours professionnel ;
• informations détaillées sur les concours, les conditions de recrutement et les perspectives de carrière.
Les visiteurs pourront ainsi mieux comprendre l’organisation et les domaines d’intervention de la police nationale, qu’il s’agisse de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police technique ou encore des unités spécialisées.
A SAVOIR
• Où : Hôtel de Police de Rouen (annexe)
• 7-9 rue Brisout-de-Barneville, 76100 Rouen
• Quand : Samedi 14 mars 2026, de 14h à 17h.
• Contact : dipn76-portes-ouvertes@interieur.gouv.fr
