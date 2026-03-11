Connectez-vous S'inscrire

Rouen : les coulisses de la police nationale ouvertes au public samedi 14 mars



Mercredi 11 Mars 2026 - 10:00



Le public est invité à découvrir les métiers et les missions de la police nationale lors d’une journée portes ouvertes organisée à l’Hôtel de Police de Rouen , samedi 14 mars. L’événement permettra de rencontrer des policiers et de mieux comprendre leur quotidien.



Hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville à Rouen
La direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime organise une journée portes ouvertes à l’Hôtel de Police de Rouen. Le rendez-vous est fixé samedi 14 mars 2026, de 14h à 17h, dans les locaux situés 7-9 rue Brisout-de-Barneville (annexe), à Rouen.

Cette initiative vise à rapprocher les citoyens des forces de l’ordre et à présenter concrètement les différentes missions assurées par les policiers au quotidien.

Découvrir les métiers et les voies de recrutement

Au programme de l’après-midi :
    •    présentation des différents métiers de la police nationale et de leurs spécificités ;
    •    rencontres et échanges avec des policiers en activité, qui évoqueront leur parcours professionnel ;
    •    informations détaillées sur les concours, les conditions de recrutement et les perspectives de carrière.

Les visiteurs pourront ainsi mieux comprendre l’organisation et les domaines d’intervention de la police nationale, qu’il s’agisse de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police technique ou encore des unités spécialisées.

A SAVOIR 
    •  : Hôtel de Police de Rouen (annexe)
    •  7-9 rue Brisout-de-Barneville, 76100 Rouen
    •  Quand : Samedi 14 mars 2026, de 14h à 17h.
    •  Contact : dipn76-portes-ouvertes@interieur.gouv.fr
 




