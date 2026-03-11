Rouen : les coulisses de la police nationale ouvertes au public samedi 14 mars

Au programme de l’après-midi :

• présentation des différents métiers de la police nationale et de leurs spécificités ;

• rencontres et échanges avec des policiers en activité, qui évoqueront leur parcours professionnel ;

• informations détaillées sur les concours, les conditions de recrutement et les perspectives de carrière.



Les visiteurs pourront ainsi mieux comprendre l’organisation et les domaines d’intervention de la police nationale, qu’il s’agisse de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police technique ou encore des unités spécialisées.