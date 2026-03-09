Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : un conducteur de 18 ans interpellé après un refus d’obtempérer à Trappes


Publié le Lundi 9 Mars 2026 à 10:05

Au volant d’un véhicule signalé volé, un jeune homme de 18 ans a tenté d’échapper aux policiers dans la nuit de dimanche à lundi à Trappes (Yvelines). La course-poursuite s’est terminée à La Verrière après l’abandon du véhicule.



La course-poursuite s’est terminée à La Verrière après l’abandon du véhicule volé - Illustration
Vers 3h52, un équipage de la BAC signale un refus d’obtempérer sur la N10, à hauteur de Trappes. Le conducteur d’un Toyota RAV4 signalé volé refuse de s’arrêter et poursuit sa route malgré les injonctions des policiers.

Le véhicule circule successivement avenue des Prés, rue Roger-Hennequin en direction de Guyancourt, puis avenue des Frères-Lumière à Trappes. Les équipages de police se rapprochent alors pour tenter de mettre fin à la fuite.

Poursuite et interpellation à La Verrière

Peu avant, vers 4 heures, les policiers font usage d’un dispositif d’interception de véhicule automobile (DIVA) avenue Politzer, toujours à Trappes. Malgré cela, le conducteur poursuit sa course en direction du Bois de l’Étang, à La Verrière.

L’individu finit par abandonner le véhicule et tente de prendre la fuite à pied. Les forces de l'ordre se lancent immédiatement à sa poursuite et parviennent à l’interpeller à l’entrée du Bois de l’Étang.

Le suspect, un homme de 18 ans domicilié à Coignières, est connu des services de police. Aucun blessé n’est à déplorer lors de l’intervention.



