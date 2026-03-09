Yvelines : un conducteur de 18 ans interpellé après un refus d’obtempérer à Trappes

Peu avant, vers 4 heures, les policiers font usage d’un dispositif d’interception de véhicule automobile (DIVA) avenue Politzer, toujours à Trappes. Malgré cela, le conducteur poursuit sa course en direction du Bois de l’Étang, à La Verrière.



L’individu finit par abandonner le véhicule et tente de prendre la fuite à pied. Les forces de l'ordre se lancent immédiatement à sa poursuite et parviennent à l’interpeller à l’entrée du Bois de l’Étang.



Le suspect, un homme de 18 ans domicilié à Coignières, est connu des services de police. Aucun blessé n’est à déplorer lors de l’intervention.