A Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime, une grange désaffectée ravagée par les flammes

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés vers ce mercredi soir 21h30 rue de la Trémauville à Berville-sur-Seine pour un feu dont l’origine reste indéterminée. À leur arrivée sur place, la grange, non raccordée aux réseaux d’énergie et située sur une propriété du port autonome, était déjà entièrement la proie des flammes.



Au total, 17 sapeurs-pompiers et cinq engins ont été engagés pour cette intervention. Les secours ont procédé à des reconnaissances et à la sécurisation du secteur.