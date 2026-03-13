Aclou : une maison ravagée par un incendie, un homme relogé

Jeudi vers 19 h 20, les sapeurs-pompiers ont été appelés rue de l’Église Saint-Rémy, à Aclou, pour un incendie d’habitation. À leur arrivée, la maison d’environ 120 m² était déjà totalement embrasée.



L’occupant des lieux, un homme de 51 ans, avait réussi à quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Incommodé suite à l’inhalation de fumées, il a été examiné sur place mais a refusé son transport à l’hôpital.