Aclou : une maison ravagée par un incendie, un homme relogé

EURE



Vendredi 13 Mars 2026 - 09:54



Un maison d’environ 120 m² a été entièrement détruite par un incendie jeudi soir à Aclou, près de Brionne (Eure). Le propriétaire, âgé de 51 ans, a pu sortir avant l’arrivée des secours.



L’intervention a mobilisé vingt-deux sapeurs-pompiers jusqu’à une heure et demie du matin - illustration Adobe Stock
Jeudi vers 19 h 20, les sapeurs-pompiers ont été appelés rue de l’Église Saint-Rémy, à Aclou, pour un incendie d’habitation. À leur arrivée, la maison d’environ 120 m² était déjà totalement embrasée.

L’occupant des lieux, un homme de 51 ans, avait réussi à quitter les lieux avant l’arrivée des secours. Incommodé suite à  l’inhalation de fumées, il a été examiné sur place mais a refusé son transport à l’hôpital.

Trois lances en action et 22 pompiers

Les sapeurs-pompiers ont engagé trois lances à incendie afin de venir à bout du sinistre. L’intervention s’est prolongée une bonne partie de la soirée et s’est terminée vers 1 h 30 du matin.

Au total, 22 sapeurs-pompiers des centres de secours de Bernay, Brionne et Pont-Authou ont été mobilisés sur cette intervention.

La maison ayant été sérieusement endommagée, ses occupants devront être relogés temporairement dans leur famille.
 



