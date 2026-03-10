Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec un poids lourd au Petit-Quevilly

La victime a été transportée médicalisée vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen, dans un état jugé grave - Illustration Adobe Stock
Un accident de circulation impliquant un cycliste et un poids lourd s’est produit lundi en milieu d'après-midi, rue Lucien-Vallée, au Petit-Quevilly, dans l’agglomération rouennaise.
À l’arrivée des secours, un homme de 46 ans, circulant à vélo, présentait des blessures qualifiées de graves. Pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, il a été catégorisé en urgence absolue, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Transport médicalisé vers le CHU de Rouen
La victime a été médicalisée sur place avant d’être transportée vers le CHU de Rouen. Les circonstances précises de la collision entre le cycliste et le poids lourd restent à déterminer.
Les services de secours et les forces de l’ordre sont intervenus sur les lieux afin de sécuriser la zone et permettre la prise en charge de la victime.
