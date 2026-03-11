Collision en mer : un chalutier sombre au large de Port-en-Bessin, trois marins secourus

Non compartimenté, le P’tit Vox s’enfonce rapidement et disparaît sous l’eau vers 21h20. À 21h35, le CROSS Jobourg engage alors le semi-rigide SNS 7-047 de la station SNSM de Port-en-Bessin afin de prendre en charge les trois naufragés.



Les marins sont débarqués ensuite au port et pris en charge par les secours à terre. Leur état n’inspire pas d’inquiétude.



Dans la foulée, un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) est diffusé afin de signaler la présence de l’épave dans la zone. Un arrêté préfectoral encadre également les activités nautiques à proximité du site du naufrage.



Une enquête a été ouverte par le parquet du Havre afin de déterminer les circonstances exactes de la collision et du naufrage.