Collision en mer : un chalutier sombre au large de Port-en-Bessin, trois marins secourus

Le chalutier P’tit Vox a sombré mardi 10 mars vers 21h20 après avoir été impliqué dans une collision avec un autre bateau de pêche, au large de Port-en-Bessin. L’accident s’est produit une vingtaine de minutes plus tôt et a été signalé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg.
À bord du navire, trois marins pêcheurs, relate la préfecture maritime. Rapidement confrontés à une importante voie d’eau qu’ils ne parviennent pas à maîtriser, ils se préparent à abandonner leur embarcation. Ils sont finalement récupérés quelques minutes plus tard par un troisième bateau de pêche présent dans la zone.
Enquête ouverte par le parquet du Havre
Non compartimenté, le P’tit Vox s’enfonce rapidement et disparaît sous l’eau vers 21h20. À 21h35, le CROSS Jobourg engage alors le semi-rigide SNS 7-047 de la station SNSM de Port-en-Bessin afin de prendre en charge les trois naufragés.
Les marins sont débarqués ensuite au port et pris en charge par les secours à terre. Leur état n’inspire pas d’inquiétude.
Dans la foulée, un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) est diffusé afin de signaler la présence de l’épave dans la zone. Un arrêté préfectoral encadre également les activités nautiques à proximité du site du naufrage.
Une enquête a été ouverte par le parquet du Havre afin de déterminer les circonstances exactes de la collision et du naufrage.
