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Rouen : la police met en garde contre une arnaque téléphonique usurpant le numéro du commissariat

SEINE-MARITIME



Jeudi 12 Mars 2026 - 12:17





Les arnaqueurs contactent de potentielles victimes, souvent des personnes âgées, en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone. Illustration sabinevanerp/Pixabay
Les arnaqueurs contactent de potentielles victimes, souvent des personnes âgées, en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone. Illustration sabinevanerp/Pixabay
La direction interdépartemenale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime signale plusieurs tentatives d’arnaques téléphoniques, notamment à Oissel, dans la Métropole de Rouen.

Les escrocs utilisent une technique d’usurpation de numéro, connue sous le nom de "spoofing" : ils appellent de potentielles victimes en faisant apparaître le numéro de l’hôtel de police de Rouen sur leur téléphone.


Leur cible ? Vos coordonnées bancaires

Se faisant passer pour des policiers, ils expliquent qu’une enquête est en cours et demandent à la personne de rappeler un autre numéro.

Une fois le contact établi, les fraudeurs tentent d’obtenir des coordonnées bancaires, ciblant dans la majorité des cas des personnes vulnérables.

La police rappelle qu’aucun service officiel ne sollicite jamais d’informations bancaires par téléphone et invite les personnes contactées à ne pas répondre à ces demandes et à signaler les faits.


Des tentatives d'arnaques ont été signalées hier mercredi à Oissel



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