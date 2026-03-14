Houppeville : un feu de sous-sol fait un blessé léger dans une maison

Le feu a été circonscrit à l'aide d'une lance - Illustration Adobe Stock
Le sinistre s’est déclaré rue du Bon-Vent. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu concernait une surface d’environ 15 m² dans le sous-sol de 90 m² d’une maison élevée d’un étage avec combles.
Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur place. Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie. Une ventilation du bâtiment ainsi que des relevés de mesures ont ensuite été effectués.
Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur place. Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie. Une ventilation du bâtiment ainsi que des relevés de mesures ont ensuite été effectués.
Intoxiqué par les fumées
L’occupant, un homme âgé de 53 ans, légèrement intoxiqué par les fumées, a été pris en charge en état d’urgence relative avant d’être transporté au CHU de Rouen. La gendarmerie et la mairie se sont également rendues sur les lieux. Aucun relogement n’est à prévoir, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
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