Connectez-vous S'inscrire

Houppeville : un feu de sous-sol fait un blessé léger dans une maison

SEINE-MARITIME



Samedi 14 Mars 2026 - 12:24



Un homme de 53 ans a été transporté au CHU de Rouen, ce samedi matin, après un incendie survenu dans le sous-sol d’une habitation individuelle à Houppeville, près de Rouen.



Le feu a été circonscrit à l'aide d'une lance - Illustration Adobe Stock
Le feu a été circonscrit à l'aide d'une lance - Illustration Adobe Stock
Le sinistre s’est déclaré rue du Bon-Vent. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu concernait une surface d’environ 15 m² dans le sous-sol de 90 m² d’une maison élevée d’un étage avec combles.

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur place. Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie. Une ventilation du bâtiment ainsi que des relevés de mesures ont ensuite été effectués.

Intoxiqué par les fumées

L’occupant, un homme âgé de 53 ans, légèrement intoxiqué par les fumées, a été pris en charge en état d’urgence relative avant d’être transporté au CHU de Rouen. La gendarmerie et la mairie se sont également rendues sur les lieux. Aucun relogement n’est à prévoir, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
.




FIL INFO

Houppeville : un feu de sous-sol fait un blessé léger dans une maison

14/03/2026

​Le Havre : un piéton grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture

13/03/2026

Poids lourd en feu sur l’A28 : l’autoroute coupée entre Val de Somme et Mont Caubert

13/03/2026

Trappes : condamné à 2 ans de prison ferme pour harcèlement et menaces sur son ex-compagne

13/03/2026

Coupure d’électricité sur la rive gauche de la Métropole de Rouen : 32 000 foyers impactés

13/03/2026

Rouen : ivre, une conductrice circule à contresens dans le tunnel de la Grand’Mare

13/03/2026
   
 