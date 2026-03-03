Accident sur l’A150 : collision entre deux poids-lourds et une voiture, circulation perturbée

Un accident corporel de la circulation s’est produit ce mardi à la mi-journée sur l’A150 dans le sens nord-sud, entre les points de repère 9+101 et 8+600, dans le secteur de l'échangeur A150-A151, à Roumare, signale Bison Futé. Deux poids lourds et un véhicule léger sont en cause.



La portion concernée de l'autoroute a été fermée à tous les véhicules afin de sécuriser la zone et permettre ll'évacuation des véhicules accidentés. Des repercussions sont constatées également sur l'autoroute A151 en provenan,ce de Dieppe jusqu'à l'échangeur avec l'A150. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur ou à suivre les itinéraires de délestage mis en place.