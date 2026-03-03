Connectez-vous S'inscrire

Accident sur l’A150 : collision entre deux poids-lourds et une voiture, circulation perturbée



Mardi 3 Mars 2026 - 12:42



Un accident impliquant deux poids lourds et une voiture a paralysé la circulation ce mardi matin sur l’A150, entre Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay, dans le sens Barentin vers Rouen. La voie de droite a été neutralisée sur environ 500 mètres.



Dzes perturbations sont constatées sur l'A150 et l'A151 dans le secteur de Roumare - Google Maps
Dzes perturbations sont constatées sur l'A150 et l'A151 dans le secteur de Roumare - Google Maps
Un accident corporel de la circulation s’est produit ce mardi à la mi-journée sur l’A150 dans le sens nord-sud, entre les points de repère 9+101 et 8+600, dans le secteur de l'échangeur A150-A151, à Roumare, signale Bison Futé. Deux poids lourds et un véhicule léger sont en cause. 

La portion concernée de l'autoroute a été fermée à tous les véhicules afin de sécuriser la zone et permettre ll'évacuation des véhicules accidentés. Des repercussions sont constatées également sur l'autoroute A151 en provenan,ce de Dieppe jusqu'à l'échangeur avec l'A150. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur ou à suivre les itinéraires de délestage mis en place.



FIL INFO

Collision entre deux poids-lourds sur l’A150 : deux blessés, dont un grave

03/03/2026

Accident sur l’A150 : collision entre deux poids-lourds et une voiture, circulation perturbée

03/03/2026

Le Havre : conducteur et passager trahis par une forte odeur de cannabis

03/03/2026

Incendie mortel dans l'Eure : un octogénaire handicapé succcombe à Port-Mort

03/03/2026

Deux jackpots coup sur coup au Pasino du Havre, plus de 66 000 € empochés en 24 heures

02/03/2026

Interpellations au Havre : un réseau de « guets-apens » sur Snapchat démantelé

02/03/2026
   
 