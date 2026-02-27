Municipales 2026 dans l’Eure : « Ensemble pour Merey » mise sur la proximité et la gestion maîtrisée

À Merey, commune rurale de l’Eure, une nouvelle équipe se lance dans la bataille des municipales. Sous l’intitulé « Ensemble pour Merey », la liste défend un projet axé sur la convivialité, la sécurité et la préservation du cadre de vie, avec un engagement clair : ne pas augmenter les impôts.