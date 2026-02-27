Municipales 2026 dans l’Eure : « Ensemble pour Merey » mise sur la proximité et la gestion maîtrisée

La liste Ensemble pour Merey, conduite par Eric Kéléchian, maire-adjoint sortant, est composés de cinq femmes et de six hommes - Photo Ensemble pour Merey
Dans ce village à taille humaine, les candidats entendent s’appuyer sur les atouts existants pour renforcer le lien entre habitants et dynamiser la vie locale tout au long de l’année.
L’équipe conduite par Eric Kéléchian, maire-adjoint sortant, souhaite poursuivre les événements phares du village (Fête de Mérey, repas des aînés, Noël des enfants, galette des Rois, chasse aux œufs, échanges de plantes) tout en développant de nouvelles initiatives : mini-forum des métiers, loisirs intergénérationnels, activités sportives de plein air, « Troc et Puces » à proximité de la mairie, étude de l’accueil d’un camion médical mobile. Chaque animation serait coorganisée avec les habitants.
Préserver l’environnement et améliorer la sécurité
La liste veut valoriser l’environnement du village avec un concours de maisons fleuries et décorées, la protection des plantations et l’aménagement éventuel de quelques places de stationnement végétalisées. Un nettoyage citoyen annuel serait lancé, ainsi qu’un travail renforcé avec la gendarmerie pour lutter contre vols, drogue et incivilités.
Renforcer la solidarité et les services de proximité
Un réseau d’entraide entre voisins, du covoiturage pour faciliter les déplacements ou encore des outils numériques (Facebook, WhatsApp) permettraient de fluidifier les échanges. L’équipe propose aussi d’accompagner les habitants en mairie pour leurs démarches administratives, grâce à un ordinateur et une imprimante dédiés.
Une gestion transparente et un dialogue constant
« Ensemble pour Merey » promet une gestion rigoureuse du budget et des comptes rendus réguliers aux habitants. Réunions publiques, boîte à idées et communication modernisée (panneaux, Panneau Pocket, site internet, bulletin trimestriel) doivent favoriser la participation et la circulation de l’information.
REPERE - Une équipe ancrée localement
La liste « Ensemble pour Merey » réunit onze candidats (cinq femmes et six hommes) aux profils variés :
Eric Kéléchian – 63 ans, chef d’entreprise, maire adjoint sortant, porte-drapeau
Véronique Aimé – 63 ans, vendeuse en boulangerie
Yanick Avril – 62 ans, retraité, ancien cadre de la fonction publique
Catherine Denis – 65 ans, retraitée VRP
Loïc Baudequin – 51 ans, directeur de clientèle
Sonia Ohanian – 58 ans, chef d’entreprise
Didier Levasseur – 63 ans, retraité, responsable de travaux
Caroline Veillet – 48 ans, commerciale, vente à domicile prêt-à-porter
Joël Cudorge – 59 ans, chaudronnier
Florence Desplains – 54 ans, auxiliaire de puériculture
Bernard Lebel – 66 ans, retraité magasinier
La liste revendique une approche collective et pragmatique, avec la volonté d’avancer « ensemble », au service du village.
La liste « Ensemble pour Merey » réunit onze candidats (cinq femmes et six hommes) aux profils variés :
Eric Kéléchian – 63 ans, chef d’entreprise, maire adjoint sortant, porte-drapeau
Véronique Aimé – 63 ans, vendeuse en boulangerie
Yanick Avril – 62 ans, retraité, ancien cadre de la fonction publique
Catherine Denis – 65 ans, retraitée VRP
Loïc Baudequin – 51 ans, directeur de clientèle
Sonia Ohanian – 58 ans, chef d’entreprise
Didier Levasseur – 63 ans, retraité, responsable de travaux
Caroline Veillet – 48 ans, commerciale, vente à domicile prêt-à-porter
Joël Cudorge – 59 ans, chaudronnier
Florence Desplains – 54 ans, auxiliaire de puériculture
Bernard Lebel – 66 ans, retraité magasinier
La liste revendique une approche collective et pragmatique, avec la volonté d’avancer « ensemble », au service du village.