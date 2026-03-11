Collision entre trois voitures sur la N28 près de Rouen : une femme blessée

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 17h45, aujourd'hui mercredi, au point kilométrique 1 de la N28. À leur arrivée, trois voitures étaient impliquées dans l’accident. Au total, six personnes se trouvaient concernées.



Les secours ont procédé aux reconnaissances et au balisage de la zone afin de sécuriser les lieux, tandis que les victimes étaient prises en charge.