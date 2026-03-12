Un feu de cheminée se propage à un pavillon, un homme de 68 ans intoxiqué

Un incendie s’est déclaré ce jeudi en fin de matinée dans un pavillon situé rue Georges-Buffon, à Saint-Étienne-du-Rouvray. À l’origine de l’intervention, un feu de cheminée qui s’est propagé à l’habitation.
À l’arrivée des secours, le pavillon de 80 m² était embrasé au rez-de-chaussée, tandis qu’un important dégagement de fumée s’échappait de la toiture. Un occupant avait réussi à sortir seul du logement avant la prise en charge par les sapeurs-pompiers.
Intoxiqué par les fumées
Dix-sept sapeurs-pompiers, répartis sur cinq engins, ont été engagés sur cette intervention. Une lance à incendie a été déployée pour procéder à l’extinction du sinistre, tandis que les secours assuraient en parallèle la prise en charge de la victime.
L’homme, âgé de 68 ans, a été légèrement intoxiqué par les fumées. Il a été examiné sur place par l’équipage de secours à victime. Enedis, ERDF ainsi que la police municipale étaient également présents sur les lieux.
